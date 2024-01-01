الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير المستشفى الأوروبى بغزة: نستقبل إصابات خطيرة تفوق قدرات المستشفى لعلاجها

الوضع الصحي في غزة
الوضع الصحي في غزة

قال الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي: هناك نقص كبير في المستلزمات الطبية، ونطالب بدعم القطاع الصحي في غزة الذي انهار بشكل كبير بسبب القصف المستمر ووقوع العديد من الشهداء والجرحى.

وأضاف مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نازحين بمحيط وداخل المستشفى، مؤكدًا أننا نستقبل إصابات خطيرة تفوق قدرات المستشفى لعلاجها.

وأشار "العقاد" إلى أنه يوجد أكثر من 20 ألف نازح داخل المستشفى، مضيفًا أن العديد من الخدمات الطبية غير متوفرة ليس في المستشفى الأوروبي فقط بل معظم مستشفيات القطاع.

مدير المستشفى الأوروبي غزة الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي الدكتور يوسف العقاد القاهرة الإخبارية

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