خبير كوارث لـ"القاهرة الإخبارية": قد نشهد تسونامى جديدًا فى اليابان

قال الدكتور بدوي رهبان، خبير الكوارث الطبيعية، إن اليابان تشهد زلازل على فترات متقاربة، مشيرًا إلي أن زلزال اليابان يهدد بتسونامي جديد.

وأضاف خبير الكوارث الطبيعية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطات اليابانية تحذر السكان على السواحل بضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن.

ونوه رهبان، أن اليابان لديها القدرة على التعامل مع هذه الكوارث، مؤكدًا أن الكثير من الدول تفتقر خطط التعامل مع مثل هذه الأزمات.

وأشار خبير الكوارث الطبيعية، إلي أن التحذير من تسونامي هو إجراء عملي، مضيفًا أن أغلبية اليابانيين تفهموا الوضع، والبعض يمكث في سيارته، وتم إخلاء الكثير من المنازل على السواحل اليابانية.