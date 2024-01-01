الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: الاقتصاد المصرى نجح فى الصمود ضد الأزمات وتحقيق مؤشرات إيجابية

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن عام 2023 كان محملا بتأثيرات وأزمات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري  نجح في الصمود وتحقيق مؤشرات إيجابية في العديد من المجالات المختلفة.

 مصر حققت نمو 3.8%

ونوه رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للإخبار"، أن مصر حققت نمو 3.8%، بالإضافة إلى الناتج المحلي 11.84 تريليون، مقارنة بـ9.08 تريلون في عام 2022.

وأشار "عادل"، إلي أن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أكثر القطاعات التي حققت نموا كبيرا خلال عام 2023، مضيفًا أنه سيكون الحصان الأسود في العام الحالي.

وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن قناة السويس وقطاع النقل واللوجستيات، حققا نمو هائل خلال الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن يزداد النمو في العام الحالي.

خبير اقتصادي الاقتصاد المصرى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية النيل للأخبار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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