الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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%45 تخفيض بالسلع.. مستشار وزير الزراعة يكشف تفاصيل مبادرة "من خير مزارعنا لأهالينا"

الدكتور سعيد صالح،
الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة،

قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن مبادرة "من خير مزراعنا لأهالينا"، كانت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى رفع العبء الحقيقي عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى إيجاد التوازن في الأسواق بشكل كبير.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "dmc"، أن المبادرة تساهم في توفير السلع الغذائية والذي يقدر ب220 سلعة بخصومات قد تصل إلى 45%، من خلال 260 منفذا ثابتا، وأكثر من 33 منفذ بيع متحرك.

ونوه "صالح"، أنه بالأمس وجه وزير الزراعية بضرورة توفير السلع بشكل كبير في الأسواق، من خلال إطلاق 18 مركزا متحركا في جميع أنحاء الجمهورية، حيث شدد على ضرورة ضخ كميات من السلع بشكل أكبر في الأيام الحالية.

مستشار وزير الزراعة من خير مزراعنا لأهلينا الدكتور سعيد صالح الرئيس عبد الفتاح السيسي DMC

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