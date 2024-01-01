الاحتلال الإسرائيلي يقرر تسريح 5 ألوية قتالية في غزة (فيديو)

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة، حيث سيتم تسريح عدد من قوات الإحتياط لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك وفقًا لما أكدته قناة "dmc" في نشرتها الإخبارية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الواء 14 واللواء 551، إلى جانب ألوية تدريب تعمل في قطاع غزة، مضيفًا أن جزء من جيش الإحتياط سيعودون لمنازلهم وعائلاتهم هذا الأسبوع.

وتكبد جيش الإحتلال خسائر كبيرة في الأسابيع الماضية بسبب الإشتباكات الدائرة بينه وبين المقاومة الفلسطينية، التي تدمر له يوميًا الكثير من أليات الحرب.