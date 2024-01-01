الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة: الدبلوماسية المصرية نجحت في تعزيز التعاون مع دول العالم

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قالت الدكتورة غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية، أن مصر استعادت دورها وقوتها بين دول العالم، من خلال الدبلوماسية المصرية والرئاسية.

وأضافت الباحثة في العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للإخبار"، أن الدبلوماسية المصرية دخلت العديد من المجالات سواء الاقتصادية أو قضايا المناخ، فضلًا عن دورها في السياسية الخارجية.

وأشارت "جابر"، أن القضايا العربية والإقليمية من الامور التي تشغل وتهم الدولة المصرية، ولعل أبرزها القضية الفلسطينية، حيث عملت الدبلوماسية المصرية في تصدر القضية الفلسطينية مرة أخرى المشهد في الأجندة الدولية.

ونوهت "جابر"، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في تعزيز التعاون والشراكة مع كافة دول العالم، مشيرة أن الدولة المصرية ساهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

باحثة في العلوم السياسية الدبلوماسية المصرية العلوم السياسية النيل للأخبار قضايا المناخ

مواد متعلقة

خبير: الاقتصاد المصري نجح في الصمود ضد الأزمات وتحقيق مؤشرات إيجابية

%45 تخفيض بالسلع.. مستشار وزير الزراعة يكشف تفاصيل مبادرة "من خير مزارعنا لأهالينا"

"الأونروا": 300 شخص قتلوا داخل منشآت الوكالة وإصابة 1000 شخص (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي يقرر تسريح 5 ألوية قتالية في غزة (فيديو)

700 مرشح ضمن قوات الاحتياط.. الحكومة الإسرائيلية تقرر تأجيل الانتخابات المحلية

"طيران ومدفعية".. وسط غزة يتعرض لقصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومى: الجيش الإسرائيلى تكبد خسائر فادحة (فيديو)

"القصف مستمر".. النيل للأخبار تسلط الضوء على أول أيام العام الجديد فى غزة

الأكثر قراءة

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

الأرصاد الجوية تحذر 4 محافظات من الأمطار

أجمل عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 المكتوبة للأهل والأصدقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟