باحثة: الدبلوماسية المصرية نجحت في تعزيز التعاون مع دول العالم

قالت الدكتورة غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية، أن مصر استعادت دورها وقوتها بين دول العالم، من خلال الدبلوماسية المصرية والرئاسية.

وأضافت الباحثة في العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للإخبار"، أن الدبلوماسية المصرية دخلت العديد من المجالات سواء الاقتصادية أو قضايا المناخ، فضلًا عن دورها في السياسية الخارجية.

وأشارت "جابر"، أن القضايا العربية والإقليمية من الامور التي تشغل وتهم الدولة المصرية، ولعل أبرزها القضية الفلسطينية، حيث عملت الدبلوماسية المصرية في تصدر القضية الفلسطينية مرة أخرى المشهد في الأجندة الدولية.

ونوهت "جابر"، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في تعزيز التعاون والشراكة مع كافة دول العالم، مشيرة أن الدولة المصرية ساهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.