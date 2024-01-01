"الأونروا": 300 شخص قتلوا داخل منشآت الوكالة وإصابة 1000 شخص (فيديو)

قالت جوليا توما، المتحدثة بأسم وكالة الأونروا، أنه تم استهداف عدد من المنشأت التابعة للوكالة، بالإضافة إلي مقتل 300 شخص كانوا يحتمون بهذه المنشأت، فضلًا عن إصابة 1000 شخص، منذ الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "dmc" في نشرتها الإخبارية.

1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي

وكانت أكدت وكالة الأونروا، في أخر تقرير لها، أن 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي ويعيشون في منشآتها، مؤكدة أن الوضع يزداد سوء بسبب أجواء الشتاء القارص وقلة المساعدات الإنسانية التي تدخل