السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد الإسراء والمعراج 1445 - 2024 .. وأدلتها من القرآن

الإسراء والمعراج
الإسراء والمعراج

يتسأل الملايين من المسلمين عن موعد الإسراء والمعراج 1445 - 2024 والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب استطلاع هلال شهر رجب وإعلان أن أول أيام الشهر الكريم يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 وفقا لدار الإفتاء المصرية.

موعد الإسراء والمعراج 1445 - 2024 

موعد الإسراء والمعراج 1445 - 2024 محور اهتمام الملايين من المسلمين في كافة بقاع الأرض حاليا وذلك عقب رؤية هلال شهر رجب من خلال مراكز الاستطلاع الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية والتي تصادف هذا العام من غروب شمس يوم الأربعاء 27 من شهر رجب 1445 الموافق 7 فبراير 2024 وحتى فجر يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

وهناك أيات قرانية عديدة تؤكد حادثة الإسراء والمعراج بالإضافة إلى السنة النبوية التي شرحت تفاصيل الرحلتين من مكه إلى القدس ومن صخرة القبة في القدس إلى السماء العليا حتى سدرة المنتهي وكيفية فرض الصلوات الخمس على المسلمين ومواعيد كل صلاة.

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تفاصيل رحلة الإسراء والمعراج

وتعد حادثة الإسراء والمعراج من المعجزات التي اختص بها النبي محمد صل الله عليه وسلم حيث تنفقسم إلى رحلتين الأولى السفر من المسجد الحرام في مكه المكرمة إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس.

والرحلة الثانية هى المعراج من السماء الدنيا إلى السماء السابعة والمرور على الرسل والأنبياء وصولا إلى سدرة المنتهى وفرض الصلاة مباشرة دون وسيط نظرا لأهميتها في العبادة والتي تعد أول ما يسأل عنه العبد في قبره وبين يدي الله عز وجل يوم القيامة لكونها عماد الدين القائم عليه باقي الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالي.

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أدالة حادثة الإسراء والمعراج

وردت العديد من الآيات القرآنية التي تحكي تفاصيل رحلة الإسراء والمعراج ولعل أبرزها ما جاء في سورة الإسراء من قوله تعالى:-"سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

وقوله تعالى في سورة النجم:"وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (9) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (13) عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ (14).

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