الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الشهر الأصب.. فضل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب 2024/1445

الدعاء
الدعاء

يختص شهر رجب بكونه الشهر الذي شهد معجزة الإسراء والمعراج، التي اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت تسرية منه لحبيبه، بعد أن اشتدت عليه الأحزان، ونال من الأذى والعنت ما لايطقه بشر.

فضل شهر رجب 1455

فكانت خير تكريم، لإمام وخاتم المرسلين، كانت رحلة الإسراء إلى أولى القبلتين، وثالث الحرمين المسجد الأقصى.

يقول تعالى: "سُبْحَانَ الَّذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

في هذه الرحلة العظيمة فرضت الصلاة، وصلى الرسول بالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، والتقى بعضهم خلال رحلة الصعود إلى السماء.

 

فضل الدعاء في شهر رجب 2024

تبدأ أول ليلة من رجب، من مغرب الجمعة 12 يناير حتى فجر السبت 13 يناير، وهيَ ليلة مُستجاب فيها الدعاء لقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما:

{خَمْسُ لَيَالٍ لا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدَّعْوَةُ: أَوَلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ} 

(شهر رجب من الأشهر الحُرُم، يعنى الذنب فيه أشد حُرمة وأعظم إثمًا وكمان أجر العمل الصالح فيه يُضاعف).

 

اقرأ أيضا

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

أمين الفتوى يوضح فضل الصيام فى شهر رجب (فيديو)

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

دعاء اول ليلة في شهر رجب 2024

اللهم صُبَّ علينا خيرك وفضلك وعافيتك صبًّا صبًّا.

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلِّغنا رمضان في أفضل حال.

فَاللهُم اهدِنا إلى طريقك المُستقيم وافتح علينا في الطاعات وجَنبنا المعاصي والفِتن ما ظهر منها وما بَطن.

وفي أول ليلة من رجب اللهُم أجبُر خواطرنا وارزق قلوبنا العوض الجميل عن كل ما فقدناه وقر أعُيننا بما ننتظره منك وقدِّر لنا الخير حيث كان ثم رَضّنا به وبكل شيءٍ كتبته لنا وحوِّل أحوالنا إلى أحسنها ولا تفجعنا في أحبابنا يارب.

 

هلال شهر رجب 2024

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور هلال شهر رجب 2024

 هلال شهر رجب 2024
 هلال شهر رجب 2024

لماذا سمي شهر رجب بـ الأصب

شهر رجب سُمِّيَ بالشهر الأصبّ حيث يصبّ الله فيه الرزق والخير والرحمة صبًّا.. فقد كان الصحابة يجدون أرزاقهم تزيد في رجب، ومرضاهم تشفى في رجب، فكانوا يكثرون فيه من الدعاء لأن الله يصبّ فيه من بركته وقبوله للدعوات.

شهر رجب 2024 هلال شهر رجب 2024 دعاء اول ليلة في شهر رجب تهنئة بمناسبة شهر رجب فضل الدعاء في شهر رجب فضل شهر رجب الإسراء والمعراج

مواد متعلقة

موعد بداية شهر رجب 2024 وفضل أدعية شهر رجب لجلب الرزق

كم باقي على شهر رجب 2024؟

كم باقي على شهر رجب 2024 ؟.. والأيام المتبقية على رمضان

موعد أول أيام شهر رجب 2024 و فضله والأدعية المستحبة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

ميلاد هلال شهر رجب لعام 1445 هجريًا وأول أيامه فلكيًا

موعد أول شهر رجب 2024 وبداية شهر رمضان الكريم بالحسابات الفلكية

"نداءات القرآن للرسول".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 15 ديسمبر 2023

الأكثر قراءة

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

قطع الإنترنت والهاتف تمامًا فى قطاع غزة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا