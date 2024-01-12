الشهر الأصب.. فضل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب 2024/1445

يختص شهر رجب بكونه الشهر الذي شهد معجزة الإسراء والمعراج، التي اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت تسرية منه لحبيبه، بعد أن اشتدت عليه الأحزان، ونال من الأذى والعنت ما لايطقه بشر.

فضل شهر رجب 1455

فكانت خير تكريم، لإمام وخاتم المرسلين، كانت رحلة الإسراء إلى أولى القبلتين، وثالث الحرمين المسجد الأقصى.

يقول تعالى: "سُبْحَانَ الَّذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

في هذه الرحلة العظيمة فرضت الصلاة، وصلى الرسول بالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، والتقى بعضهم خلال رحلة الصعود إلى السماء.

فضل الدعاء في شهر رجب 2024

تبدأ أول ليلة من رجب، من مغرب الجمعة 12 يناير حتى فجر السبت 13 يناير، وهيَ ليلة مُستجاب فيها الدعاء لقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما:

{خَمْسُ لَيَالٍ لا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدَّعْوَةُ: أَوَلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ}

(شهر رجب من الأشهر الحُرُم، يعنى الذنب فيه أشد حُرمة وأعظم إثمًا وكمان أجر العمل الصالح فيه يُضاعف).

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دعاء اول ليلة في شهر رجب 2024

اللهم صُبَّ علينا خيرك وفضلك وعافيتك صبًّا صبًّا.

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلِّغنا رمضان في أفضل حال.

فَاللهُم اهدِنا إلى طريقك المُستقيم وافتح علينا في الطاعات وجَنبنا المعاصي والفِتن ما ظهر منها وما بَطن.

وفي أول ليلة من رجب اللهُم أجبُر خواطرنا وارزق قلوبنا العوض الجميل عن كل ما فقدناه وقر أعُيننا بما ننتظره منك وقدِّر لنا الخير حيث كان ثم رَضّنا به وبكل شيءٍ كتبته لنا وحوِّل أحوالنا إلى أحسنها ولا تفجعنا في أحبابنا يارب.

هلال شهر رجب 2024

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور هلال شهر رجب 2024

هلال شهر رجب 2024

هلال شهر رجب 2024

لماذا سمي شهر رجب بـ الأصب

شهر رجب سُمِّيَ بالشهر الأصبّ حيث يصبّ الله فيه الرزق والخير والرحمة صبًّا.. فقد كان الصحابة يجدون أرزاقهم تزيد في رجب، ومرضاهم تشفى في رجب، فكانوا يكثرون فيه من الدعاء لأن الله يصبّ فيه من بركته وقبوله للدعوات.