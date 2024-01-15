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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 15-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يحرص المسافرون إلى المملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 15-1-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث يواصل سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك استقراره، إذ لم يطرأ على أسعار كل العملات أي تغير منذ ختام تعاملات يوم الخميس الماضي، وذلك طبقًا لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 15-1-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 15-1-2024 في البنوك، على النحو التالي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

ويسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

ويبلغ سعر الريال السعودي ببداية التعاملات الصباحية في داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه شراءً و8.22 جنيه بيعًا. 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم 

فيما يصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الإثنين داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.25 جنيه للبيع و8.23 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك 

وعن سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الإثنين داخل ميد بنك يبلغ 7.97 جنيه للشراء أما سعر البيع 8.26 جنيه. 

سعر الريال السعودي في بنك السويس 

كما يسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك قناة السويس 8.19 جنيه شراءً و8.25 جنيه بيعًا.

سعر الدولار اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم الإثنين

ثبت سعر صرف اليورو اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري، عند 33.61 جنيه للشراء، 33.90 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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كم سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة؟

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري عند 39.05 جنيه للشراء، 39.40 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الإثنين أمام سعر الجنيه المصري، 99.41 جنيهًا للشراء، و100.42 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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