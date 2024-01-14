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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال العماني اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14-1-2024

الريال العماني
الريال العماني

يتساءل الكثير من المواطنين  وأصحاب المال والأعمال، عن سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري والدولار لذلك زادت عمليات البحث مؤخرًا عبر المنصات الإلكترونية عن سعر العملة العمانية اليوم الاحد 14 يناير 2024، بداية عمل البنوك بعد الإجازة الأسبوعية.

سعر سعر الريال العماني مقابل في مصر مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية من خلال لوحة التعاملات المالية في البنوك المصرية وكل ما تريد معرفته عن سعر الريال العماني مقابل الدولار، اليوم الاحد 14  يناير 2024،حيث سجل متوسط سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري بالبنوك  نحو 80.37 للشراء ونحو 80.46 للبيع.

سعر الريال العماني بالبنك الاهلي المصري

سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي المصري اليوم الاحد نحو 78.04 للشراء ونحو 80.01 للبيع.

سجل سعر الريال العماني في بنك مصر

سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاحد نحو 78.04 للشراء ونحو 80.01 للبيع. 

سعر الريال العماني اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال العماني اليوم ببنك الإسكندرية 

سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الاحد نحو 97.59 للشراء ونحو 80.39 للبيع.

سعر الريال العماني في بنك القاهرة 

سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاحد نحو 78.45 للشراء ونحو 80.25 للبيع.

سعر الريال العماني بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاحد  نحو 79.55 للشراء ونحو 80.85 للبيع.

سعر الريال العماني مقابل الدولار

سجل سعر الريال العماني مقابل الدولار اليوم الاحد 14 يناير 2024 نحو 2.60 دولار أمريكي.

سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية اليوم 

سجل سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 37.47 ليرة سورية اليوم الاحد 14 يناير 2024.

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