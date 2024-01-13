سعر الريال العماني اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال، عن سعر الريال العماني مقابل الدولار لذلك زادت عمليات البحث مؤخرا عبر المنصات الإلكترونية عن سعر العملة العمانية اليوم السبت 13 يناير 2024، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي.

سعر سعر الريال العماني مقابل في مصر مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية من خلال لوحة التعاملات المالية في البنوك المصرية وكل ما تريد معرفته عن سعر الريال العماني مقابل الدولار، اليوم السبت 13 يناير 2024،حيث سجل متوسط سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري بالبنوك نحو 80.37 للشراء ونحو 80.46 للبيع.

سجل سعر الريال العماني في بنك مصر



سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم السبت نحو 78.04 للشراء ونحو 80.01 للبيع.

سعر الريال العماني بالبنك الاهلي المصري





سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 78.04 للشراء ونحو 80.01 للبيع..

سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم السبت نحو 97.59 للشراء ونحو 80.39 للبيع.

سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم السبت نحو 78.45 للشراء ونحو 80.25 للبيع.

سعر الريال العماني بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم السبت نحو 79.55 للشراء ونحو 80.85 للبيع.

سعر الريال العماني مقابل الدولار

سجل سعر الريال العماني مقابل الدولار اليوم السبت 13 يناير 2024 نحو 2.60 دولار أمريكي.

سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية اليوم السبت 13 يناير2024.

سجل سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 37.47 ليرة سورية اليوم السبت 13 يناير 2024.