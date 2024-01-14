أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

أسعار البنزين اليوم الاحد 14 يناير 2024 في مصر، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

أسعار البنزين اليوم الاحد 14 يناير 2024 في مصر

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد اجتمت منذ فترة قصيرة وذلك لرفع اسعار البنزين في مصر، والتى أصدرت قرارا برفع سعر البنزين.

وجاءت أسعار البنزين اليوم في مصر علي النحو التالي:

سجل سعر لتر بنزين 80 اليوم إلى 10 جنيهات بزيادة 2.00 جنيه مصري.

سجل سعر لتر بنزين 92 اليوم إلى 11.5 جنيه مصري بزيادة 2.25 جنيه مصري.

سجل سعر لتر البنزين اليوم 95 بقيمة 12.5 جنيها بزيادة 1.75 جنيه مصري.

سجل سعر لتر الكيروسين 8.25 جنيه مصري بزيادة قدرها 1.00 جنيه مصري.

سعر البنزين في مصر قبل تطبيق الزيادة

سجل سعر لتر بنزين 80 نحو 8.75 جنيه قبل تطبيق الزيادة الأخيرة.

سجل سعر لتر بنزين 92 نحو 10.25 جنيه للتر قبل تطبيق الزيادة الأخيرة

سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 12.5 جنيه قبل تطبيق الزيادة الأخيرة.

ومن ناحية أخرى رفضت الحكومة رفع أسعار السولار للتخفيف على المواطن.

يذكر أنه فى ديسمبر الماضى 2023 رفض السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الموافقة على طلب مجلس الوزراء برفعسعر السولار مكتفيا بالموافقة عل رفع سعر البنزين فقط وذلك للتخفيف على أبناء الشعب نظرا لما يمكن أن يترتب على ذلك من زيادة تعريفة الركوب والغلاء النفطية.

وتم بذلك تثبيت سعر السولار كما هو دون أي زيادة بعد عدم إقرارها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.