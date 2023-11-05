الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول: نتطلع إلى إنتاج البنزين والسولار فى مصر

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تطلع الوزارة وقطاع البترول لإنتاج البنزين والسولار في مصر، في ظل المشروعات الجبارة على طريق التنمية. 

وأكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن قطاع البترول المصري يستطيع إنتاج السولار والبنزين، من خلال الإسراع في تنفيذ عدة مشروعات، وسيتم الانتهاء منها بداية العام المقبل، ومنها مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بإضافة طاقة تكريرية تعادل 60 ألف برميل يوميًا، مع تطبيق تكنولوجيا التكسير الهيدروجيني، التي تزيد من إنتاج السولار على حساب المازوت، وتزيد كذلك إنتاج البنزين 95.

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وقال إنه بالإضافة إلى تكنولوجيا التكسير الهيدروجيني في مشروع أنوبك بأسيوط المرتبط بشركة أسيوط لتكرير البترول، التي قامت مؤخرًا بتشغيل مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان، يوجد المشروع الثالث وهو مجمع تفحيم المازوت بشركة السويس لتصنيع البترول، ويعتمد على تفحيم المازوت وإنتاج السولار من خلال هذه العملية التقنية، موضحًا أنه سيتم التوسع في مصانع التكرير الأخرى وإزالة الاختناقات فيها وتحديث البنية التحتية لمواكبة مستجدات التطور التكنولوجي في هذه الصناعة.

وفي السياق، كشف وزير البترول عن أن قرار رفع سعر البنزين واستمرار سعر السولار دون زيادة جاء وفقًا لقرار اتخذته الحكومة في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016. وأضاف أن هذا القرار يتحدث عن آلية التسعير التلقائي للمحروقات والوقود سواءً كان البنزين أو السولار، ومن المفترض أن يتم ذلك كل 3 أشهر. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم العمل على هذه الآلية منذ عام 2019، وأن هناك مراجعة ربع سنوية للأسعار، ويتم تثبيت الأسعار أو خفضها أو زيادتها.

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