وزير البترول: استطعنا تحقيق مشروعات جبارة الفترة الماضية

علّق وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، على رفع سعر البنزين واستمرار سعر السولار دون زيادة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إننا استطعنا تحقيق مشروعات جبارة ومستمرون في طريق التنمية.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن الوزارة تتطلع لإنتاج البنزين والسولار في مصر.

وأوضح أن مجال التكرير وتصنيع البترول شهد الفترة الماضية تطورًا كبيرًا، فقد تم وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة مصافي التكرير.