السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2024

الكشف الطبي للسيارات
الكشف الطبي للسيارات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات  المجهزة للمعاقين 2024

وسبق أن أكدت وزارة الصحة والسكان فى عدد من منشوراتها بخصوص الكشف الطبى للحصول على سيارة مجهزة لذوى الإعاقة بضرورة اتباع عدة خطوات للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى إلكترونيا وهى كالتالى:

تسجيل الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني أو الدخول مباشرة من هنـــا

http://www.smcegy.com/

 

إدخال الرقم القومي والرقم السري للمواطن صاحب الطلب في الخانات المحددة

 

" الضغط على أيقونة "بحث

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024

تظهر نتيجة الكشف الطبي في صفحة ويب جديدة

 

شروط الحصول على سيارة المعاقين 2023

كما حددت وزارة الصحة، مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على سيارة المعاقين 2024 المعفاة من الجمارك، وجاءت الشروط كالتالي:

 

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 عن 18 عاما

 

أن تكون السيارة المجهزة مُسجلة باسم الشخص المعاق وليس شخص آخر

 

يجب أن يجتاز المواطن الكشف الطبي كاملا

 

أن يكون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 حاملًا الجنسية المصرية

 

سى سى  ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 

 

يجب أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين 2023 مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي

 

- اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة

 

إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارة المعاقين 2023

 

إجراءات الحصول على السيارات الجمركية للمعاقين:

-ضرورة استخراج  بطاقة الخدمات المتكاملة لاثبات الاعاقة

-الحصول على تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة من الدائرة الجمركية التابع لها الشخص من أجل تحديد قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر

-يجب ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی وفي حالة تجاوزها لهذا الرقم يسدد الشخص ذو الاعاقة الفروق الجمركية المستحقة

- إقرار يفيد بعدم الحصول على أي اعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل خلال السنوات الخمس السابقة للطلب المقدم الحالي

-عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى

-عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري

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