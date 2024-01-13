السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

‏يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024

-‏الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineHome 

‏- الخطوة الثانية فهي الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

-إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.

-‏ثم يجب عليك كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.

-‏والخطوط الأخيرة هي الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

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خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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من بيتك.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن طلب الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

كما اوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عن طريقة وخطوات الاستعلام عن طلب الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للمتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

‏الخطوة الأولى هي اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة، ‏ثم إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم بالطلب في الخانة المخصصة له، والخطوة الثالثة هي  الضغط على أيقونة بحث، ‏ثم بعد ذلك ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

خطوات التقديم للحصول علي كارت الخدمات المتكاملة 2024

  • سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم
  • بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة
  • بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات
  • قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية
  • في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك
  • بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة

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