الجمعة 12 يناير 2024
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مصر

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة والرابط

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يحرص الكثير من المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة معرفة خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة والرابط عبر جوجل، وذلك بسبب جميع عمليات البحث المستمرة عن المعاشات قبل صرفه بأيام للمستفيدين، ويسعى ملايين من الأشخاص للتعرف على هل تم قبولهم في المعاش أم لا.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة والرابط

 وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة والرابط، وشروط الاستفادة من المعاش.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

  • قم بفتح موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط: من هنا.
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك داخل المربع المحدد.
  • اضغط على أيقونة “برنامج تكافل وكرامة”.
  • قم بكتابة اسمك الرباعي بشكل صحيح.
  • انقر على أيقونة “استعلام”.
  • ستظهر نتيجة الاستعلام أمامك، سواء كانت قبولًا أو رفضًا.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

وفيما يلي سنبين لكم أبرز الشروط التي لابد من توافرها بالمستفيد من أجل الحصول الرسمي على المعاش:

  1. أن يكون الشخص المتقدم موطن مصري بجنسية مصرية.
  2. الا يوجد المتقدم أي شخص بالأسرة يعمل في القطاع العام.
  3. الا يكون المتقدم لديه أي سجل تجارى.
  4. الا يكون الشخص حاصل على دعم اخر.
  5. يجب تقديم الأوراق والمستندات الكاملة المطلوبة وأن ستستوفى الشروط.

قيمه معاش تكافل وكرامة

الأطفال دون 6 أعوام: مبلغ 60 جنيهًا.
الأطفال في المرحلة الابتدائية: قيمة 80 جنيهًا.
الأطفال في المرحلة الإعدادية: 100 جنيه.
طلاب المرحلة الثانوية: مبلغ 140 جنيهًا.
طلاب الجامعة: مبلغ 200 جنيه.
الأسر المستفيدة: قيمة 500 جنيه.
المسنين المستفيدين: قيمة 450 جنيهًا.
الأيتام المستفيدين: مبلغ 350 جنيهًا.
ذوي الاحتياجات الخاصة: مبلغ 450 جنيهًا.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024

رابط الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 للمرأة المتزوجة

وفي هذا الإطار، يتمكن المواطنون الراغبون في الاستعلام عن كافة الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لعام 2024 للمرأة المتزوجة، من خلال التسجيل الدخول على وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: من هنا.

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