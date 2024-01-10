الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي والفئات المستحقة للصرف

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك بعد أن قامت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي، حيث تصل نسبة الزيادة إلى 15%، مع العلم أن قيمة المعاش تتراوح بين 620 جنيها إلى 740 جنيها.

معاش تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل آلية للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني، وذلك تيسيرًا على المواطنين المتقدمين بطلب الحصول على المعاش واستخراج فيزا تكافل وكرامة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1. زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  2. النقر على أيقونة "البرامج والمبادرات".
  3. اختيار برنامج "تكافل وكرامة".
  4. النقر على أيقونة "استعلم عن نتيجتك".
  5. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.
  6. النقر على زر "استعلام".

ستظهر نتيجة الاستعلام في غضون ثوانٍ، حيث سيتم إظهار حالة المعاش سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوف.

رابط الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

الآن.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرابط الرسمي

استعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2024.. تعرف على التفاصيل

من هنا.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

تستحق معاش تكافل وكرامة الفئات التالية:

  • الأسر الفقيرة التي لديها أطفال.
  • المسنين فوق سن 65 عامًا.
  • ذوي الإعاقة.
  • الأرامل والمطلقات.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

تختلف الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة حسب الفئة المستحقة، ولكن بشكل عام تشمل الأوراق التالية:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
  • صورة من بطاقة التموين.
  • شهادة ميلاد الأطفال.
  • شهادة زواج أو طلاق.
  • شهادة وفاة الزوج أو الزوجة.
  • شهادة هجر أو انفصال.
  • تقرير طبي في حالة الإعاقة.

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات المذكورة أعلاه. كما يمكن التعرف على الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة للتقديم عليه.

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