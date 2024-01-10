يشغل بال الالآف من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، معرفة رابط الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر جوجل، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن رابط وخطوات الاستعلام عن المعاش في تكافل وكرامة لمعرفة حالة المعاش الذي سيحصلون عليه إذا كان المعاش ساريا أو تم تجميده، ولمعرفة كافة الأوراق المطلوبة والمستندات.

رابط الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير طريقة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة ما إذا كان ساريا أو مجمدًا.

ويستطيع جميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا ومن ثم الضغط على قائمة «البرامج والمبادرات»، ومن ثم قم باختيار برنامج «تكافل وكرامة».

ستظهر بعد ذلك قائمة استعلم عن نتيجتك يمكنك الضغط عليها ثم قم بكتابة رقمك القومي، ثم قم بالضغط على استعلم فستظهر لك نتيجة حالة معاش تكافل وكرامة الخاص بك وإذا قد كانت ساريًا أم تم تجميده.

خطوات الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024

ويمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى أو قم بالدخول مباشرًة من هنا.

قم باختيار أيقونة «الاستعلام عن نتيجتك» الموجودة أعلى يسار صفحة الويب. ثم أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب الكارت في الخانة المخصصة. واضغط على زر «استعلام». وستظهر نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

شروط الاشتراك في تكافل وكرامة

الشروط اللازمة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة والتي تمثلت فيما يلي: