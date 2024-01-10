الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

رابط الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يشغل بال الالآف من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، معرفة رابط الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر جوجل،  حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن رابط وخطوات الاستعلام عن المعاش في تكافل وكرامة لمعرفة حالة المعاش الذي سيحصلون عليه إذا كان المعاش ساريا أو تم تجميده، ولمعرفة كافة الأوراق المطلوبة والمستندات.

رابط الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير طريقة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة ما إذا كان ساريا أو مجمدًا.

ويستطيع جميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا ومن ثم الضغط على قائمة «البرامج والمبادرات»، ومن ثم قم باختيار برنامج «تكافل وكرامة».

ستظهر بعد ذلك قائمة استعلم عن نتيجتك يمكنك الضغط عليها ثم قم بكتابة رقمك القومي، ثم قم بالضغط على استعلم فستظهر لك نتيجة حالة معاش تكافل وكرامة الخاص بك وإذا قد كانت ساريًا أم تم تجميده.

خطوات الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024 

ويمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك  خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى أو قم بالدخول مباشرًة من هنا.

  1. قم باختيار أيقونة «الاستعلام عن نتيجتك» الموجودة أعلى يسار صفحة الويب.
  2. ثم أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب الكارت في الخانة المخصصة.
  3. واضغط على زر «استعلام».
  4. وستظهر نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

الآن.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرابط الرسمي

استعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2024.. تعرف على التفاصيل

شروط الاشتراك في تكافل وكرامة

الشروط اللازمة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة والتي تمثلت فيما يلي:

  • ألا يكون الشخص المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص وذلك بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.
  • ألا يكون الشخص المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتقاضى أي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
  • أن تكون الأسرة المتقدمة إلى برنامج «تكافل» لديها أبناء حديثي الولادة وحتى عمر 18عاما
  • وتقديم كافة الأوراق اللازمة كصورة البطاقة.
الاستعلام عن حالة معاش تكافل رابط الاستعلام عن حالة معاش حالة معاش تكافل وكرامة 2024 حالة معاش تكافل وكرامة حالة معاش تكافل وكرامة 2024 تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي تكافل وكرامة

مواد متعلقة

من هنا.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

الأكثر قراءة

تخارج الدولة من 35 شركة حتى مارس.. خطة الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات وتحفيز الاستثمار

3 زلازل فى البحر المتوسط تتجاوز الـ3.9 ريختر (صورة)

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

مسلسل حالة خاصة.. هل ينتقم نديم من عز في أحداث الحلقة الثالثة؟

لتنفيذ 131 سنة حبس.. ضبط مالك سلسلة صيدليات شهيرة بالجيزة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع التى تضرب البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا