الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

تحقيقات ومتابعات

استعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2024.. تعرف على التفاصيل

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تزايدت عمليات البحث عبر محرك “جوجل” عن استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2024 مع اقتراب موعد صرف هذا المعاش، ويثير هذا الاستفسار اهتمام المواطنين المستحقين لهذا الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة حيث تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين من ويمكنهم ذلك من خلال الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024.

استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكنكم الآن الاطلاع على رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة 2024 عبر الموقع الخاص بهم، والذي يتيح هذه الخدمة للمواطنين وذلك من خلال هذه الخطوات:

  • زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
  • اختيار قائمة "استعلام عن نتيجتك" من أعلى الشاشة.
  • كتابة الرقم القومي للمستفيد من معاش تكافل وكرامة.
  • الضغط على أيقونة "استعلام".
  • ستظهر جميع البيانات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب (مقبول أو مرفوض) وأسباب الرفض.

قيمة معاش تكافل وكرامة الجديدة لعام 2024:

الأطفال دون 6 أعوام يتلقون معاشًا شهريًا بقيمة 60 جنيهًا.

الأطفال في المرحلة الابتدائية يحصلون على معاش شهري بقيمة 80 جنيهًا.

  • الأطفال في المرحلة الإعدادية يتلقون معاشًا شهريًا بقيمة 100 جنيه.
  • طلاب المرحلة الثانوية يحصلون على معاش شهري بقيمة 140 جنيهًا.
  • طلاب الجامعة يتلقون معاشًا شهريًا بقيمة 200 جنيه.
  • الأسر المستفيدة تحصل على معاش شهري بقيمة 500 جنيه.
  • المسنون المستفيدين يتلقون معاشًا شهريًا بقيمة 450 جنيهًا.
  • الأيتام المستفيدين يحصلون على معاش شهري بقيمة 350 جنيهًا.
  • ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين يتلقون معاشًا شهريًا بقيمة 450 جنيهًا.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

  1. الشرط الأول: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية المصرية دون وجود أي جنسية أجنبية أخرى.
  2. الشرط الثاني: يتعين أن لا يعمل أي فرد في الأسرة في القطاع العام.
  3. الشرط الثالث: يجب أن لا يكون للمتقدم سجل تجاري أو ممتلكات عقارية.
  4. الشرط الرابع: لا ينبغي أن يحصل رب الأسرة على دعم مالي من أي خدمات اجتماعية أخرى.
  5. الشرط الخامس: يجب وجود فرد حديث الولادة في الأسرة المتقدمة، والحد الأقصى للسن للأطفال المستفيدين هو 18 سنة.
  6. الشرط السادس: يلزم تقديم الأوراق المطلوبة للجهة المختصة في هذا السياق.
استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 تكافل وكرامة 2024 تكافل وكرامة المعاش الدعم المادي

مواد متعلقة

من هنا.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

عاجل.. الأمن البحرى البريطانى: ألسنة لهب تصدر من قافلة مستهدفة من قبل الحوثيون فى البحر الأحمر

استعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2024.. تعرف على التفاصيل

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى والكشف الطبى للمعاقين 2024

الشروط والتخصصات المطلوبة بوظائف وزارة العدل 2024

عبر بوابة الوظائف الحكومية.. خطوات وشروط التقديم لمسابقة التعليم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا