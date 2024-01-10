استعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2024.. تعرف على التفاصيل

تزايدت عمليات البحث عبر محرك “جوجل” عن استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2024 مع اقتراب موعد صرف هذا المعاش، ويثير هذا الاستفسار اهتمام المواطنين المستحقين لهذا الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة حيث تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين من ويمكنهم ذلك من خلال الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024.

استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكنكم الآن الاطلاع على رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة 2024 عبر الموقع الخاص بهم، والذي يتيح هذه الخدمة للمواطنين وذلك من خلال هذه الخطوات:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار قائمة "استعلام عن نتيجتك" من أعلى الشاشة.

كتابة الرقم القومي للمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

الضغط على أيقونة "استعلام".

ستظهر جميع البيانات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب (مقبول أو مرفوض) وأسباب الرفض.

قيمة معاش تكافل وكرامة الجديدة لعام 2024:

الأطفال دون 6 أعوام يتلقون معاشًا شهريًا بقيمة 60 جنيهًا.

الأطفال في المرحلة الابتدائية يحصلون على معاش شهري بقيمة 80 جنيهًا.

الأطفال في المرحلة الإعدادية يتلقون معاشًا شهريًا بقيمة 100 جنيه.

طلاب المرحلة الثانوية يحصلون على معاش شهري بقيمة 140 جنيهًا.

طلاب الجامعة يتلقون معاشًا شهريًا بقيمة 200 جنيه.

الأسر المستفيدة تحصل على معاش شهري بقيمة 500 جنيه.

المسنون المستفيدين يتلقون معاشًا شهريًا بقيمة 450 جنيهًا.

الأيتام المستفيدين يحصلون على معاش شهري بقيمة 350 جنيهًا.

ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين يتلقون معاشًا شهريًا بقيمة 450 جنيهًا.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024