الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

من هنا.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة الذين تقدموا للحصول على معاش تكافل وكرامة من الفئات المستهدفة للبرنامج وهم الأسرة والمسنين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن من خلال الرابط التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في  تكافل وكرامة وإجراءات الاشتراك في البرنامج والقيمة لمعاش تكافل وكرامة الذي يتم صرفه منتصف كل شهر. 

  • يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود هنا.
  • ضع الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 
  • ثم اضغط على استعلام
  • تظهر صفحة بها البيانات الخاصة بالشخص المتقدم والمتمثلة في 
  • الاسم رباعي
  • رقم البطاقة
  • الوحدة الاجتماعية التي تقدم فيها
  • المحافظة
  • حالة الطلب المقدم 

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. والمستندات المطلوبة  

استلم الفيزا الجديدة.. الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة 

يمكن بكل سهولة التقديم للاشتراك في  برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمنطقتك السكنية وتسليم الأوراق المطلوبة والمتمثلة فيما يلي:-

  • صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر
  • قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة للأفراد أقل من 18 سنه.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة اقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن في حالة سجن الاب او الام.

قيمة معاش تكافل وكرامة 

وبلغت قيمة معاش تكافل وكرامة في الوقت الحالي للأسرة 718.75 جنيه، وقيمة المعاش للمسنين وذوي الإعاقة 646.88 جنيه، وقيمة المعاش للأيتام 503.13 جنيه.

txt

بالرقم القومي| رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

txt

هتكشف بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024

الاستعلام عن تكافل وكرامة تكافل وكرامة رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد الاستعلام عن الأسماء الجدد الاشتراك فى برنامج تكافل وكرامة قيمة معاش تكافل وكرامة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

مواد متعلقة

رابط رسمي.. بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 وموعد صرف المعاش

رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

من هنا رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

ُمُباشر| رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية تفعيل فيزا المعاش

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 بعد زيادة معاش المستفيدين 15%

الأكثر قراءة

عاجل.. موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

إحالة العضو المنتدب التجارى بـ"النيل للمجمعات الاستهلاكية" و14 موظفًا للمحاكمة الجنائية

الخارجية الأمريكية تعترف: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

سرايا القدس: إسقاط طائرة استخبارات إسرائيلية فى خان يونس

آخر ميعاد لشهادة البنك الأهلي الجديدة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر