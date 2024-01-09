من هنا.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة الذين تقدموا للحصول على معاش تكافل وكرامة من الفئات المستهدفة للبرنامج وهم الأسرة والمسنين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن من خلال الرابط التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وإجراءات الاشتراك في البرنامج والقيمة لمعاش تكافل وكرامة الذي يتم صرفه منتصف كل شهر.

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الموجود هنا .

ضع الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة

ثم اضغط على استعلام

تظهر صفحة بها البيانات الخاصة بالشخص المتقدم والمتمثلة في

الاسم رباعي

رقم البطاقة

الوحدة الاجتماعية التي تقدم فيها

المحافظة

حالة الطلب المقدم

الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

يمكن بكل سهولة التقديم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمنطقتك السكنية وتسليم الأوراق المطلوبة والمتمثلة فيما يلي:-

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة للأفراد أقل من 18 سنه.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن في حالة سجن الاب او الام.

قيمة معاش تكافل وكرامة

وبلغت قيمة معاش تكافل وكرامة في الوقت الحالي للأسرة 718.75 جنيه، وقيمة المعاش للمسنين وذوي الإعاقة 646.88 جنيه، وقيمة المعاش للأيتام 503.13 جنيه.