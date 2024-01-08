الإثنين 08 يناير 2024
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بالرقم القومي| رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

نوفر لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن خدمة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة، وزاد البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي خاصةً فيسبوك.

وفي السطور التالية نستعرض لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، وقيمة المعاش الجديد والشروط.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنون الراغبون في الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي "1" وهي: يقوم المواطن/ة بالدخول علي وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.
خطوة ثانية "2" وهي: يقوم المواطن/ة بادخال الرقم القومي الخاص داخل المربع المحدد.
خطوة ثالثة "3" وهي: يقوم المواطن/ة الضغط على أيقونة «برنامج تكافل وكرامة».
خطوة رابعة "4" وهي: يقوم المواطن/ة كتابة الاسم الرباعي بصورة صحيحة.
خطوة خامسة "5" وهي: يقوم المواطن/ة الضغط علي أيقونة «استعلام».
خطوة سادسة "6" وهي: يظهر أمام المواطن/ة نتيجة الاستعلام سواء كانت بالرفض أو القبول.

قيمة معاش تكافل وكرامة الجديد 2024

وفي هذا الجانب، نعرض للمواطنين المستفيدين قيمة معاش تكافل وكرامة الجديد 2024، جاءت على النحو التالي:

• الأطفال دون 6 أعوام يحصلون علي معاش كل شهر قدره 60 جنيها.
• الأطفال في سن المرحلة الابتدائية يحصلون علي معاش كل شهر قدره 80 جنيها.
• الأطفال في سن المرحلة الإعدادية يحصلون على معاش كل شهر قدره 100 جنيه.
• طلاب المرحلة الثانوية يحصلون على معاش كل شهر قدره 140 جنيها.
• طلاب الجامعيين يحصلون على معاش كل شهر قدره 200 جنيه.
• الأسر المستفيدة يحصلون على معاش كل شهر قدره 500 جنيه.
• المسنين المستفيدين يحصلون على معاش كل شهر قدره 450 جنيها.
• الأيتام المستفيدين يحصلون على معاش كل شهر قدره 350 جنيها.
• ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين يحصلون على معاش كل شهر قدره 450 جنيها.

رابط شغال.. استعلام بالرقم القومي الأسماء الجدد تكافل وكرامة 2024

استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا السياق، حددت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الشروط الواجب توافرها تتمثل فيما يلي:

الشرط الأول: أن يكون المتقدم مواطن مصري ليس لديه أي جنسية أجنبية أخرى.
الشرط الثاني: ألا يوجد فرد بالأسرة عاملًا داخل القطاع العام.
الشرط الثالث: ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري أو عقارات.
الشرط الرابع: ألا يحصل رب الأسرة على دعم مادي من خدمات اجتماعية أخرى.
الشرط الخامس: أن يكون لدى الأسرة المتقدم فرد من حديثي الولادة، فالحد الأقصى للسن المسموح به للأطفال التابعة لتكافل وكرامة 18 سنة.
الشرط السادس: يجب تقديم الأوراق المطلوبة للجهة المعنية بهذا الأمر.

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كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد ببرنامج تكافل وكرامة

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رابط شغال.. استعلام بالرقم القومي الأسماء الجدد تكافل وكرامة 2024

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