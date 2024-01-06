ازداد معدل البحث عبر محرك البحث جوجل من عدد كثير من الأشخاص حول الاستعلام عن الأسماء الجدد ببرنامج تكافل وكرامة التي تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يستطيع كل مواطن متقدم للاستفاده من البرنامج عن الاستعلام عن قبوله في البرنامج ام لا عن طريق رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد بتكافل وكرامة وهو كالتالي

https://tk.moss.gov.eg/

وجاءت كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد ببرنامج تكافل وكرامة:

١. تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

٢. النقر علي أيقونة «استعلام» عن برنامج تكافل وكرامة.

٣. تدوين الرقم القومي الخاص بالشخص المستعلم والمكون من 14 رقم.

٤. النقر على أيقونة «استعلام»، يظهر أمامك نتيجتك سواء كانت بالقبول أو الرفض ببرنامج تكافل وكرامة.

شروط التقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي:

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي شروطًا معينة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، وهي كالتالي:

ألا يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

ألا يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتقاضى أي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء حديثي الولادة وحتي 18عاما، بشرط أن يكون الأبناء من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة.

تقديم الأوراق اللازمة، مثل صور بطاقات الرقم قومي وصور شهادات ميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق وإيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 وغيرها من الوثائق المطلوبة.

أن يكون الأفراد المتقدمين للاستفادة من معاش «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من اليتامى الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم.

قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة:

- تستحق الأسر المستفيدة 718.75 جنيه

- يستحق المسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 646.88 جنيه

- يستحق الأيتام 503.13 جنيه