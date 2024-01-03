الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث “جوجل”، وفي السياق يستعرض “الدستور” كيفية الاستعلام على الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.

استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

حددت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال منشور لها على موقعها الإلكترونى، خطوات وطرق الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي والذى جاء كالتالى:

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الخطوة الأولى 

تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.moss.gov.eg/ar-

الخطوة الثانية 

الضغط على خانة إستعلم عن نتيجتك من على الموقع الإلكتروني للوزارة

الخطوة الثالثة 

كتابة الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقم في الجزء المخصص له

الخطوة الرابعة 

الضغط على كلمة استعلام

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

من ناحيتها، وضعت وزارة التضامن الإجتماعى عدد من الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة وهى كالتالى: 

-  يستحق معاش تكافل وكرامة كلا من 

-حالات المسنين

- حالاتالأرامل والمطلقات

- الزوجات  الحاضنات لأطفال

 -الأيتام الذين لا يحصلون على الرعاية من الأب والأم

-كما يستحق معاش تكافل وكرامة  ذوي الاحتياجات الخاصة

استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي: 

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وأفراد أسرته

صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق في حالة الطلاق

صورة شهادة الوفاة للزوج / الزوجة في حالة الوفاة

صورة من إقرار الوصاية للأيتام

صورة من شهادة السجن في حالة سجن الأب أو الأم

صورة من القيد المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عام

صورة من بطاقة التموين مرفق فيها اسم مكتب التموين إن وجد

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بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط التقديم في البرنامج

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. وطريقة الاستعلام عن الاسماء الجدد

 

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