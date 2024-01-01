بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط التقديم في البرنامج

العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يتساءلون عن خطوات الاستعلام عن معاشهم بـ الرقم القومي، وشروط التقديم عليه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني أو الدخول من هنا.

اختيار أيقونة «الاستعلام عن نتيجتك» الموجودة أعلى يسار الصفحة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب الكارت في الجزء المخصص له.

الضغط على «استعلام».

تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

ألا يكون المتقدم يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثي الولادة وحتي 18عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة.

قيمة معاشات تكافل وكرامة؟

تمت زيادة معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الذين يحصلون على 500 جنيه، إلى 625 جنيهًا

تمت زيادة معاش المستفيدين من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيها إلى 562.5 جنيه

تمت زيادة معاش تكافل وكرامة من ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيها إلى 562.5 جنيه شهريا

تمت زيادة معاش كرامة للأيتام من 350 جنيه إلى 437.5 جنيه.

يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن معاشهم بـ الرقم القومي من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني، كما يمكنهم الاطلاع على شروط التقديم على البرنامج من خلال نفس الموقع.

قرارات السيسي الأخيرة بشأن معاش تكافل وكرامة

وأصدر الرئيس السيسي عدة قرارات خلال زيارته لبني سويف يوم 16 سبتمبر الماضي عدة قرارات تشمل معاش تكافل وكرامة وهى كالتالي:

- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، بإجمالي «5» ملايين أسرة

على صعيد متصل، أصدر السيسي خلال هذا المؤتمر عدة قرارات بشأن علاوة الغلاء والمعاشات ومنها زيادة غلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية.