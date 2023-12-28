الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل.. رابط الاستعلام بالرقم القومي "تكافل وكرامة" 

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تصدر رابط الاستعلام  بالرقم القومي تكافل وكرامة  عمليات  البحث علي "جوجل" بسبب استمرار عملية لبحث العديد من قبل المواطنين عن اسماء المقبولين ببرنامج تكافل وكرامة  ذلك البرنامج الذي يقدم من قبل  قطاع الشئون الاجتماعية ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي لبعض الفئات المستحقة من المواطنين.

رابط الاستعلام تكافل وكرامة 2024

وتستعرض “الدستور” التفاصيل الخاصة بالاستعلام بالرقم القومي (تكافل وكرامة).

ومكن للمواطنين الذين تقدموا الدخول علي هذا الرابط لمعرفة أسماء المقبولين في البرنامج من خلال الدخول علي هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg

ويمكن للمواطنين اللذين يرغبون في الاستعلام عن اسمائهم بقوائم المقبولين في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي ان  يتبع الخطوات الاتية

اولا.. علي الموقع الالكتروني المخصص للاستعلام وتقديم الشكاوي. هنا https://tk.moss.gov.eg

ثانيا.. ستظهر امامك الصفحة الرئيسية لموقع الاستعلام وتقديم الشكاوي

ثالثا.. يجب ادخال الرقم القومي الخاص بمن يرغب في الاستعلام عن اسمة وما إذا كان تم قبول أو رفضة في المكان المخصص له

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن

رابعا.. بعد ادخال الرقم القومي يجب الضغط بعدها علي ايقونة باسم "استعلام " موجودة باللون الازرق

خامسا.. سوف يظهر بعد ذلك نتيجة القبول او الرفض في برنامج تكافل وكرامة

سادسا.. شوف تظهر ايضا كافة البيانات الخاصة بالمواطن

سابعا.. ظهور الحالة الخاصة بالبطاقة في حال اذا كانت موقوفة او متجمدة

ثامنا.. معرفة سبب وقوف او تجميد البطاقة كذلك في حالة سريان البطاقة سوف يتم توضيح المبلغ الذي يستحقه المستفيد 

وفي سياق متصل كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أوضحت أنه هناك عدد 3.8 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة، منقسمين حتى منتصف شهر يناير الماضي إلى مليون و328 ألف و389 مواطنا في «كرامة»، و2 مليون و107 آلاف و440 «تكافل».

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