السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، حيث زاد البحث من قبل مجموعة كبيرة من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل، لرغبتهم في التعرف علي قوائم الأسماء الجدد المضافة إلى برنامج تكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، اتاحت الحكومة المصرية أمام المواطنين خدمة جديدة للاستعلام من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يستطيع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، عن طريق عمل الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي المواطن/ة الدخول علي موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10
الخطوة الثانية: تحديد أيقونة “استعلام عن نتيجتك” من أعلى الشاشة.
الخطوة الثالثة: ادخال الرقم القومي المستفيد من معاش تكافل وكرامة.
الخطوة الرابعة: الضغط على أيقونة “استعلام”
الخطوة الخامسة: يظهر أمامك كافة المعلومات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب مقبول أو مرفوض وكذلك أسباب الرفض.

"وإنت في بيتك".. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاش برنامج تكافل وكرامة لشهر يناير 2024، ليبدأ من يوم 15 يناير 2024، ويتيح المواطنين الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لوزارة المالية، أو التابعة لشركة بنوك مصر.

طريقة تقديم شكوي في برنامج تكافل وكرامة 2024

وفي سياق متصل، يستطيع المواطنين المتظلمين تقديم شكوي في برنامج تكافل وكرامة 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
خطوة ثانية: تحديد أيقونة “استعلام عن نتيجتك” من أعلى الشاشة.
خطوة ثالثة: ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.
خطوة ثالثة: الضغط على أيقونة  “تسجيل شكوي”.
خطوة رابعة: ادخال كافة البيانات المطلوبة.

حقيقة وجود زيادة في تكافل وكرامه يناير 2024؟

وفي هذا الصدد، حسمت وزارة التضامن الاجتماعي، ما تردد عن وجود زيادة في معاش تكافل وكرامة يناير 2024، ولم تعلن عن أي زيادات في معاشات تكافل وكرامة خلال شهر يناير المقبل، لذلك يتم صرف المعاش بدون أي زيادات.

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