"وإنت في بيتك".. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

يرغب كثير من المصريين مستحقى الدعم في معرفة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

الخطوة الأولي: علي المواطن تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي من هنا:

الخطوة الثانية: علي المواطن اختيار خدمة الدعم المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة.

الخطوة الثالثة: علي المواطن ادخال رقم الهوية الخاص به.

وأخيرًا: تظهر أمامك النتائج خلال لحظات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023

على صعيد آخر، أوضحت وزارة التضامن الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023، تتمثل فيما يلي:

1) صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

2) صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

3) صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

4) قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

5) كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

6) صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

7) صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

8) صورة اقرار الوصاية للأيتام.

9) صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023