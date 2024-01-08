الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هتكشف بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يبحث العديد من المواطنين المصريين عن طريقة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط إلكتروني يمكن من خلاله إجراء الاستعلام.

الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة

ويمكن الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات المذكورة أعلاه، كما يجب توافر الشروط الواجب توافرها للاشتراك في البرنامج قبل التقدم بطلب الاشتراك.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي:

  1. زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  2. اختيار "برنامج معاش تكافل وكرامة".
  3. إدخال الرقم القومي.
  4. النقر على "استعلام عن المعاشات".

ستظهر نتيجة الاستعلام في غضون ثوانٍ، حيث سيتم إظهار حالة المعاش سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوف.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

  • صورة البطاقة الوطنية للمتقدم وأفراد أسرته.
  • صورة من شهادة الميلاد لجميع أفراد العائلة.
  • نسخة من عقد الزواج أو شهادة الطلاق في حالة وجود طلاق.
  • نسخة من شهادة الوفاة للزوج أو الزوجة المتوفي.
  • نسخة من إثبات وصاية الأيتام.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. والمستندات المطلوبة  

خطوات الاستعلام عن معاش (تكافل وكرامة) 2024

زيادة معاش تكافل وكرامه

تم زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023 إلى 40%، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على زيادتها بمقدار 25% في أبريل 2023 و15% في سبتمبر 2023. تم رفع متوسط معاش تكافل وكرامة خلال عام 2023 فقط من 620 إلى 740 جنيه لكل أسرة. يتم صرف معاشات تكافل وكرامة في اليوم الخامس عشر من كل شهر.

يمكن للمواطنين المصريين الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2024

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2023 يكون بين 15 و30 يومًا بحد أقصى، لافتة إلى أنّ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط بلغ 5.2 مليون أسرة، وأصبح لديها أكبر قاعدة بيانات، ويعود السبب في ذلك، إلى إلى برنامج «تكافل وكرامة». 

تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة حالة معاش تكافل وكرامة برنامج معاش تكافل وكرامة

مواد متعلقة

بالرقم القومي.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين 2024

استلم الفيزا الجديدة.. الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال

"الهجرة" تهيب بالطلاب الدارسين بالسودان عدم التوجه إلى مناطق النزاع

"اتكلم عربي" و"مراكب النجاة" و"نوستوس"..أبرز المبادرات الرئاسية لوزارة الهجرة

وزيرة الهجرة تشارك فى احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

وزيرة الهجرة تلتقى الملحقين العسكريين ممن سيلحقون كرؤساء ومساعدين لمكاتب الدفاع فى الخارج

بروتوكولات تعاون قامت بها وزارة الهجرة خلال عام 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو غير مؤهل لقيادة الدولة

التحقيق مع متهمين جدد في "جريمة المعصرة"

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

العامرى فاروق يتصدر الترند بعد شائعة وفاته: "بَقاله شهرين فى غيبوبة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية