هتكشف بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024

يبحث العديد من المواطنين المصريين عن طريقة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رابط إلكتروني يمكن من خلاله إجراء الاستعلام.

الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة

ويمكن الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات المذكورة أعلاه، كما يجب توافر الشروط الواجب توافرها للاشتراك في البرنامج قبل التقدم بطلب الاشتراك.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي:

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي. اختيار "برنامج معاش تكافل وكرامة". إدخال الرقم القومي. النقر على "استعلام عن المعاشات".

ستظهر نتيجة الاستعلام في غضون ثوانٍ، حيث سيتم إظهار حالة المعاش سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوف.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

صورة البطاقة الوطنية للمتقدم وأفراد أسرته.

صورة من شهادة الميلاد لجميع أفراد العائلة.

نسخة من عقد الزواج أو شهادة الطلاق في حالة وجود طلاق.

نسخة من شهادة الوفاة للزوج أو الزوجة المتوفي.

نسخة من إثبات وصاية الأيتام.

زيادة معاش تكافل وكرامه

تم زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023 إلى 40%، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على زيادتها بمقدار 25% في أبريل 2023 و15% في سبتمبر 2023. تم رفع متوسط معاش تكافل وكرامة خلال عام 2023 فقط من 620 إلى 740 جنيه لكل أسرة. يتم صرف معاشات تكافل وكرامة في اليوم الخامس عشر من كل شهر.

يمكن للمواطنين المصريين الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2024

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2023 يكون بين 15 و30 يومًا بحد أقصى، لافتة إلى أنّ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط بلغ 5.2 مليون أسرة، وأصبح لديها أكبر قاعدة بيانات، ويعود السبب في ذلك، إلى إلى برنامج «تكافل وكرامة».