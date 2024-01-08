خطوات الاستعلام عن معاش (تكافل وكرامة) 2024

يهتم قطاع كبير من المواطنين بالبحث عن معاش تكافل وكرامة وكيفية الاستعلام عنه كون هذا المعاش يمثلًا مصدرًا إضافيًا لدخل مئات الآلاف من الأسر ويساهم في تخفيف بعض الأعباء المعيشية، يرغب العديد من المواطنين المستفيدين من المعاش في معرفة خطوات الاستعلام عن المعاش ورابط الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة لمعرفة حالة المعاش إذا كان ساريا أو مجمدًا، وهي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني لراحة المواطنين.

خطوات الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة في مختلف المحافظات باتباع خطوات سهلة وهي:

1- الدخول إلى موقعها من هنا

2-الضغط على أيقونة «البرامج والمبادرات»،

3-اختيار برنامج «تكافل وكرامة».

4- تظهر بعد ذلك أيقونة استعلم عن نتيجتك يمكنك الضغط عليها وكتابة رقمك القومي.

5-الضغط على استعلم فتظهر لك نتيجة حالة معاش تكافل وكرامة الخاص بك وإذا كان ساريًا أو مجمد.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024

ومن المقرر أن تصرف وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 لأكثر من 5.2 مليون أسرة في مختلف المحافظات المصرية يوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري، هو الموعد المقرر لصرف المعاش كل شهر،

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى من هنـــــــــا.

2. اختر أيقونة «الاستعلام عن نتيجتك» الموجودة أعلى يسار صفحة الويب.

3. أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب الكارت في الخانة المخصصة.

4. اضغط على زر «استعلام».

5. تظهر نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

يجب ألا يكون المتقدمون لبرنامج تكافل والكرامة موظفين في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص ويجب ألا يتجاوز الراتب المؤمن عليه 400 جنيه إسترليني.

لا يجوز للراغبين لبرنامج تكافل والكرامة الحصول على أي معاش تأميني أو مساعدة أمنية.

يجب على الأسر المتقدمة لبرنامج تكافل أن يكون لديها أطفال منذ الولادة وحتى سن 18 عامًا، على أن تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا وفي مراحل تعليمية مختلفة.

تقديم المستندات اللازمة مثل نسخة بطاقة الرقم القومي نسخة من شهادة الميلاد، وثائق الزواج أو الطلاق، إيصالات الكهرباء، شهادة اللجنة الطبية التي توضح درجة الإعاقة من المستوى 50 وما فوق وغيرها من المستندات المطلوبة.

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