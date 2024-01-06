كيفية التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يبحث الكثير من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن عن كيفية التقديم للحصول علي معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة https://tk.moss.gov.eg/، ثم اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة، ثم كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك، ثم الضغط على «استعلام».

بعد ذلك سيظهر من خلال الموقع الإلكتروني نوع البطاقة للمستفيد من برنامج الدعم النقدي «تكافل أو كرامة»، وفي حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب عبر الموقع أيضا.

وتأتي الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة والزوج، صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صورة شهادات ميلاد الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا، إفادات من مدارس الأبناء من عمر 6 سنوات وحتى 18 عاما، آخر 3 إيصالات كهرباء، صورة بطاقة التموين إن وجدت، طابعة برنت تأمين للزوج والزوجة، في حالة وفاة الزوج شهادة الوفاة، وثيقة الطلاق في حالة الطلاق».

كما أتاحت وزارة التضامن خدمة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة، من خلال ما يلي:

أولا: تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعى عبر الرابط التالي:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx.

ثانيًا: اختيار أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك”.

ثالثًا: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

رابعًا: الضغط على أيقونة “استعلام”.

خامسًا: تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة، جاءت علي النحو التالي:

• المستفيدين الذين يحصلون على 500 جنيه، أصبح 625 جنيه مصري.

• المسنين الذين يحصلون علي 450 جنيه، أصبح 562.5 جنيه مصري.

• ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيه، أصبح 562.5 جنيه مصري.

• الأيتام الذين يحصلون على 350 جنيه، أصبح 437.5 جنيه مصري.