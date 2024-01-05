وزيرة الهجرة تشارك فى احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

شاركت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في قصر الدوبارة بوسط القاهرة، وذلك بحضور عدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والدبلوماسيين والشخصيات العامة.

وخلال مشاركة الوزيرة في الاحتفالية، قدمت التهنئة لجميع المصريين بالخارج والداخل؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، ووجهت رسالة مفادها أن مصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان، مضيفة أن التاريخ سيظل يسطّر بحروف من نور كيف احتضنت مصر جميع الأديان منذ فجر التاريخ.

عام سعيد مليء بالخير والمحبة وتتحقق فيه كل الآمال

واختتمت وزيرة الهجرة رسالتها متمنية للقيادة السياسية ولجميع المصريين عامًا سعيدًا مليئًا بالخير والمحبة وتتحقق فيه كل الآمال والأمنيات.

يشار إلى أن الاحتفال ترأسه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور راعي كنيسة قصر الدوبارة الدكتور القس سامح موريس، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وفريق الترانيم بالكنيسة.

كما تضمن برنامج الاحتفالية، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، ثم اختتمت الفعاليات بكلمة شكر من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

من جانبه قدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.. متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في قيادة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، موضحا أن خروج المواطنين للمشاركة في الانتخابات عكس اهتمام المصريين ببناء وطنهم والسعي نحو المزيد من التقدم والازدهار.

كما قال رئيس الطائفة الإنجيلية ، خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بحضور حسام زعتر، أمين عام رئاسة الجمهورية مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمحافظين والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومندوبين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.