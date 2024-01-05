بث مباشر.. بدء احتفالات الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

انطلقت، قبل قليل، احتفالات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد، في كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بقيادة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، بمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

يشمل برنامج الاحتفال، صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

بدأ الاحتفال بموكب دخول رئيس الطائفة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكي، بمشاركة القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة.

يشارك بالحضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم عدد من أعضاء مجلس النواب، والشيوخ والقسس من مختلف الطوائف المسيحية، ومندوبين من رئاسة الجمهورية ومحافظة القاهرة.