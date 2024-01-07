تشهد الفترة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة بسلالة JN.1 لفيروس كوفيد-19، وهو متحور جديد نشأ في الصين وبدأ في الانتشار في جميع أنحاء العالم.

ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة العديد من المعلومات حول متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال، يرصدها “الدستور” في النقاط التاليه:

متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال

الأعراض:

تشمل أعراض متحور كورونا الجديد JN.1 ما يلي:

الحمى

سيلان الأنف

التهاب الحلق

الصداع

السعال

الضعف

التهاب الحلق

صعوبة في النوم

القلق

كما يعاني معظم المرضى من أعراض خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي، والتي تتحسن عادةً خلال 4- 5 أيام.

وفي بعض الحالات النادرة، يعاني المصاب أيضًا من مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل: القيء والغثيان.

وتشمل بعض العلامات الأخرى للسلالة الجديدة، ما يلي:

فقدان الشهية والغثيان

التعب الشديد وضعف العضلات

طرق الوقاية من متحور فيروس كورونا

يمكن الوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1 باتباع الإجراءات الاحترازية التالية:

ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

غسل وتطهير اليدين والأسطح باستمرار.

تلقي التطعيمات واللقاحات الوقائية.

التهوية الجيدة للمنزل.

الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين قدر الإمكان.

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب الاتصال الوثيق بأشخاص مصابين بفيروس كورونا، أو يشتبه في إصابتهم.

تأثير متحور فيروس كورونا على الحوامل

من غير المعروف بعد مدى تأثير متحور كورونا الجديد JN.1 على الحوامل، ولكن هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أنه قد يكون أكثر عدوى من السلالة الأصلية للفيروس، وقد يكون أكثر قدرة على التهرب من الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات أو الإصابة السابقة.

توصي منظمة الصحة العالمية بتلقي جميع الأشخاص فوق سن 5 سنوات التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، بما في ذلك التطعيمات المعززة.

كما توصي بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا للنساء الحوامل أو اللاتي يخططن للحمل، حيث يمكن أن يساعد التطعيم في حماية الأم والجنين من الإصابة بالمرض.