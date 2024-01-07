الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بالرقم القومي.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين 2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين حول كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، حيث يتسائل العديد من المواطنين عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024، التي تُمنحها الدولة لبعض المواطنين بهدف توفير حياة كريمة لهم.

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية عدة خطوات بسيطة يمكن من خلالها الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

  1. الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.
  2. اختيار قسم أخبارنا.
  3. الضغط على رابط "الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة".
  4. اختيار استعلام.
  5. إدخال الرقم القومي في الخانة المحددة.
  6. الضغط على بحث.

نتيجة الكشف الطبي

أوضحت وزارة الصحة أن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين تظهر خلال فترة تتراوح بين 14-10 أيام، ويتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة؟

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن بطاقة الخدمات المتكاملة تُمنح لذوي الإعاقة فقط، وذلك بهدف مساعدة أصحاب الإعاقات في الاستفادة من المزايا والخدمات التي أقرها لهم القانون.

فعال رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

أوضحت وزارة التضامن المزايا التي يقدمها بطاقة الخدمات المتكاملة لحامليها، والتي تشمل:

  • الجمع بين معاشين.
  • تخفيضات على المواصلات العامة.
  • التعيين بنسبة 5% في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
  • الدمج في المدارس والجامعات.
  • الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات (شراء سيارات المعاقين).
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الحصول على سكن حكومي مناسب.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الكشف المجاني بالمستشفيات الحكومية.
  • الإعفاء من المصاريف المدرسية.

وتهدف خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين إلى تسهيل إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تقدم العديد من المزايا لأصحاب الإعاقة.

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي| الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

 

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي| الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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