"الهجرة" تهيب بالطلاب الدارسين بالسودان عدم التوجه إلى مناطق النزاع

قالت وزارة الهجرة، في بيان، اليوم الأحد، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الكثيرين من الطلاب المصريين الدارسين في السودان، الذين تم إجلاؤهم من هناك عقب بدء العمليات العسكرية، بالعودة مرة أخرى إلى السودان بدافع استكمال أوراق الدراسة، بل إن البعض منهم استمر في الدراسة هناك عقب عودته إلى جامعته.

وأضافت: هذا، ولدى قيام الأطراف المتصارعة بتكثيف عملياتها العسكرية في الولايات الموجودة بها الجامعات، تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددا من الاستغاثات من الأهالي؛ لإعادة أبنائهم إلى أرض الوطن مرة أخرى.

وتابعت: وفي هذا الإطار، فإن وزارة الهجرة تُهيب بجميع الطلاب الدارسين بالسودان عدم التوجه مرة أخرى إلى هذه المناطق؛ حفاظا على أرواحهم.