الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استلم الفيزا الجديدة.. الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يستفيد ملايين الأسر المصرية من برنامج تكافل وكرامة، الذي يوفر لهم مساعدات مالية شهرية، وقد يرغب بعض المستفيدين في معرفة حالة معاشهم، سواء كان ساريًا أم تم تجميده.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

يمكن الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1. زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  2. النقر على أيقونة "البرامج والمبادرات".
  3. اختيار برنامج "تكافل وكرامة".
  4. النقر على أيقونة "استعلم عن نتيجتك".
  5. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.
  6. النقر على زر "استعلام".

النتيجة

ستظهر نتيجة الاستعلام في غضون ثوانٍ، حيث سيتم إظهار حالة المعاش سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوف.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد ببرنامج تكافل وكرامة

الشروط الواجب توافرها للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة 2024

  • ألا يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.
  • ألا يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتقاضى أي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
  • أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء حديثي الولادة وحتي 18عاما، بشرط أن يكون الأبناء من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة.
  • تقديم الأوراق اللازمة، مثل صور بطاقات الرقم قومي وصور شهادات ميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق وإيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 وغيرها من الوثائق المطلوبة.
  • أن يكون الأفراد المتقدمين للاستفادة من معاش "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من اليتامى الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم.

يمكن الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات المذكورة أعلاه. كما يجب توافر الشروط الواجب توافرها للاشتراك في البرنامج قبل التقدم بطلب الاشتراك.

موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 2024

خلال (60 ) يوم من تاريخ تقديم الطلب.
 

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كيفية التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

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