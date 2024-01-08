رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. والمستندات المطلوبة  

تتصاعدة حدة البحث عن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك عقب الإعلان عن أسماء قبول الدفعة الجديدة والتي تستفيد بمعاش شهري للأسر الأكثر احتياجا لمساعدتها على النهوض بمستوى معيشتها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن من خلال هذا الرابط (من هنا) من خلال إدخال كافة البيانات اللازمة عن المتقدم للحصول على الدعم المالي الشهري ضمن مبادرة حياة كريمة لسكان القرى والنجوع في محافظات الوجه القلبي والبحري الأكثر احتياجا وفقا للشروط التي أعلنتها الوزارة.

كما يمكن للمتقدمين ممن لم يتم إعلان أسمائهم عبر الموقع الإلكتروني تقديم شكوى بتفاصيل الحالة الاجتماعية للمتقدم للحصول على معاش تكافل أو معاش كرامة مع تحديد المرحلة العمرية للمتقدم ومحافظة إقامته ومكتب الشؤون الاجتماعية التابع له والحاصل من خلاله على بحث حالة اجتماعية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن معرفة أسماء المتقدمين للحصول على الدعم المالي الشهري تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي يهدف إلة تطوير معيشة المواطنين خاصة من الأسر الأكثر احتياجا وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الخطوة 1: الدخول عبر موقع وزارة التضامن من خلال هذا الرابط (من هنا).

الخطوة 2: اختيار أيقونة معاش تكافل وكرامة.

الخطوة 3: إدخال كافة البيانات اللازمة عن المتقدم للحصول على المعاش الشهري.

الخطوة 4: تحديد محافظة الإقامة.

الخطوة 5: تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الخطوة 6: الضغط على كلمة استعلم.

الخطوة 7: ظهور حالة الطلب من القبول أو الرفض.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للأفراد الأكبر من 18 سنة.

صورة من قسيمة الزواج.

صورة من شهادة ميلاد الأطفال إن وجد.

صورة من بطاقة التموين المميكنة.

قيد مدرسي لللأطفال من عمر 6 - 18 سنة.

صورة قسيمة الطلاق للمطلقات.

صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

صورة من إقرار الوصايا للإيتام.

صورة من شهادة سجن الأب في حالة سجن الأب.

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