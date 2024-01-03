موعد صرف يناير 2024|خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

تبحث شريحة كبيرة من المواطنين عن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية التقديم له وذلك كونه يسهل حياة محدودي الدخل، ويساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم فيما يبحث العديد من المستفيدين عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بـ الرقم القومي لمعرفة حالة المعاش سواء كان ساري أو متجمد أو موقوف نهائيًا، وجميع تلك الخدمات توفرها وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يُمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي عبر زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني أو الدخول من هنا.

1. اختر أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة في أعلى يسار الصفحة.

2. أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب الكارت في الجزء المخصص له.

3. اضغط على "استعلام".

4. ستظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء كانت سارية، متجمدة، أو موقوفة.



موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024

سيتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 يوم 15 يناير، وزارة التضامن كشفت عن هذا الموعد الثابت لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية.

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موانع صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة من قبل وزارة التضامن وهي كما يلي:

1. امتلاك أرض زراعية بمساحة فدان أو أكثر.

2. استئجار أرض زراعية بمساحة فدان أو أكثر.

3. امتلاك عقارات أخرى بغير السكن.

4. امتلاك محل تجاري مسجل أو غير مسجل.

5. امتلاك ثلاث رؤوس ماشية للتجارة أو أكثر.

6. العمل بأجر منتظم مع وجود تأمين اجتماعي.

7. الحصول على دخل شهري يزيد عن 1600 جنيه لأسرة مكونة من أربعة أفراد.

8. الاشتراك في مشروع خاص مسجل أو غير مسجل.

9. الحصول على معاش آخر.

10. الحصول على معاش بقيمة 500 جنيه.

11. السفر للعمل خارج البلاد قبل أو بعد القبول في البرنامج.

12. امتلاك سيارة أو جرار أو توك توك أو أي مركبة.

13. وجود مصاريف مدرسية تزيد عن 3000 جنيه سنويًا للطفل الواحد.

14. امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر أو ماكينة طحين.

15. تلقي دعم من الجمعيات الأهلية بشكل منتظم بقيمة تبدأ من 400 جنيه شهريًا.

16. عدم تقديم دليل على البيانات المقدمة من قبل المتقدم أو الأسرة المتقدمة للدعم الاجتماعي (سيتم تجميد الطلب حتى التحقق).

17. مرور 3 أشهر على خروج رب الأسرة من السجن (سيتم تجميد الطلب حتى التحقق).

