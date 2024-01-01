استغاثة| والد فتاة مريضة شلل رباعي بالمنوفية: "مصاريف علاجها كتير ومحتاجة معاش تكافل وكرامة"

وجه مصطفى طبانة والد إحدى الفتيات من ذوي الهمم والمقيم بمدينة شبين الكوم استغاثة عبر موقع “الدستور” إلى الحكومة من أجل صرف معاش لابنته "مني" البالغة من العمر 27 عاما المصابة منذ ولادتها بشلل رباعي وضمور في المخ.

وقال والد مني إنه سبق وتقدم بالأوراق اللي تفيد حالة ابنته واستخرج كارت الخدمات المتكاملة لها، ولكن لم يحالفها التوفيق بأن تأخذ المعاش.

وأضاف أن ابنته تحتاج شهريا لمبلغ يفوق راتبه بسبب ظروفها الصحية، بالإضافة إلى أن والدتها مصابة بأمراض مزمنة.

وناشد في ختام استغاثته وزيرة التضامن الاجتماعى والجهات المعنية بالبحث في حالة ابنته، وعن حقها في معاش تكافل وكرامة مثل باقي الحالات المرضية المتشابهة، معقبا: “تقدمت بملفها للشئون الاجتماعية أكثر من ثلاثة مرات دون جدوى ولم أعلم حتى الآن سبب عدم حصولها على المعاش، وأتمنى أن يجد لها المسؤلين حل في أسرع وقت”.