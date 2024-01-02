الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وقيمة المعاش

معاش
معاش

جاء برنامج تكافل وكرامة ليحقق طفرة غير مسبوقة للأسر الأكثر احتياجا بتوفير معاش شهري يعينهم مع توفير عدة امتيازات أخرى للحاصلين عليه من الفئات المستهدفة.

ننشر في التقرير التالي رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة والذي من خلاله يمكن الاستعلام عن تفاصيل الشخص الحاصل أو المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة أو تسجيل شكوى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

يسرت وزارة التضامن الاجتماعي على الفئات المستهدفة وهي الأسرة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم الوصول الى برنامج تكافل وكرامة من خلال موقعها وهو الموجود هنا https://tk.moss.gov.eg/

بعد فتح الرابط تليها الخطوات التالية:

إدخال الرقم القومي للمتقدم أو الحاصل على معاش تكافل وكرامة 

اضغط على استعلام في حال رغبتك في معرفة نتيجة التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 

أو الضغط على تسجيل شكوى في حالة كتابة شكوى خاصة بالبرنامج

بعد الضغط على ايا من الايقونتين تفتح صفحة بيانات الشخص المستفيد بمعاش تكافل وكرامة  وهي الاسم رباعي والمحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها والرقم القومي وحالة المعاش الخاص بتكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة والخطوات

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

 

امتيازات برنامج تكافل وكرامة 

بخلاف الدعم النقدي الذي يحصل عليه المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة فهناك عدد من الامتيازات الأخرى التي وفرتها لهم الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي منها 

خدمات التأمين الصحي المجاني الذي يغطي الخدمات الصحية الأساسية

الدعم المقدم في تعليم الطلاب في المراحل التعليمية الاساسية ثم اضاف إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم للتعليم الجامعي ايضا 

المساعدة في برامج تمكين اقتصادي للأسر المستفيدة من أجل بدء مشاريعهم الصغيرة

قيمة معاش تكافل وكرامة 

تستحق الأسر المستفيدة 718.75  جنيه 

يستحق المسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة  646.88 جنيه

يستحق الأيتام 503.13 جنيه

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بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط التقديم في البرنامج

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. وطريقة الاستعلام عن الاسماء الجدد

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة بوابة الاستعلام والشكاوى تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي امتيازات برنامج تكافل وكرامة قيمة معاش تكافل وكرامة

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