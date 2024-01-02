رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وقيمة المعاش

جاء برنامج تكافل وكرامة ليحقق طفرة غير مسبوقة للأسر الأكثر احتياجا بتوفير معاش شهري يعينهم مع توفير عدة امتيازات أخرى للحاصلين عليه من الفئات المستهدفة.

ننشر في التقرير التالي رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة والذي من خلاله يمكن الاستعلام عن تفاصيل الشخص الحاصل أو المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة أو تسجيل شكوى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

يسرت وزارة التضامن الاجتماعي على الفئات المستهدفة وهي الأسرة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم الوصول الى برنامج تكافل وكرامة من خلال موقعها وهو الموجود هنا https://tk.moss.gov.eg/

بعد فتح الرابط تليها الخطوات التالية:

إدخال الرقم القومي للمتقدم أو الحاصل على معاش تكافل وكرامة

اضغط على استعلام في حال رغبتك في معرفة نتيجة التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة

أو الضغط على تسجيل شكوى في حالة كتابة شكوى خاصة بالبرنامج

بعد الضغط على ايا من الايقونتين تفتح صفحة بيانات الشخص المستفيد بمعاش تكافل وكرامة وهي الاسم رباعي والمحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها والرقم القومي وحالة المعاش الخاص بتكافل وكرامة

امتيازات برنامج تكافل وكرامة

بخلاف الدعم النقدي الذي يحصل عليه المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة فهناك عدد من الامتيازات الأخرى التي وفرتها لهم الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي منها

خدمات التأمين الصحي المجاني الذي يغطي الخدمات الصحية الأساسية

الدعم المقدم في تعليم الطلاب في المراحل التعليمية الاساسية ثم اضاف إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم للتعليم الجامعي ايضا

المساعدة في برامج تمكين اقتصادي للأسر المستفيدة من أجل بدء مشاريعهم الصغيرة

قيمة معاش تكافل وكرامة

تستحق الأسر المستفيدة 718.75 جنيه

يستحق المسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 646.88 جنيه

يستحق الأيتام 503.13 جنيه