نوفر للمواطنين طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، حيث زاد البحث من قبل الكثير من الأشخاص عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً جوجل الشهير، لذا اتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، للمساعدتهم علي حياة كريمة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

في هذا الجانب، يستطيع الكثير من الأشخاص الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

الخطوة الثانية "2": علي المواطن/ة اختيار «برنامج تكافل وكرامة»، ثم الضغط علي أيقونة «الاستعلام».

الخطوة الثالثة "3": علي المواطن/ة ادخال الرقم القومي والمكون من 14 رقم، ثم الضغط علي زر «استعلام».

الخطوة الرابعة "4": يظهر أمام المواطن/ة نتيجة الاستعلام سواء كانت: «القبول أو الرفض».

الخطوة الخامسة "5": عند قبولك يتم ادخالك الي رصيدك المتاح، وعند الرفض يتم توضيح سبب الرفض بكل دقة.

طريقة تقديم شكوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024

علي المواطنين الراغبين في تقديم شكوي بسبب رفض في برنامج تكافل وكرامة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي الراغب في تقديم شكوي، الدخول علي رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الخطوة الثانية؛ علي الراغب في تقديم شكوي، اختيار تسجيل «شكوي».

الخطوة الثالثة: علي الراغب في تقديم شكوي، ادخال جميع التفاصيل المتعلقة بالشكوي لبرنامج تكافل وكرامة.

الخطوة الرابعة: علي الراغب في تقديم شكوي، الضغط على أيقونة «تسجيل الشكوى».

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الأخيرة

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة التعرف علي قيمة المعاش بعد الزيادة الأخيرة، وهي كالآتي:

تكافل وكرامة للأسرة المستحقة: قبل الزيادة: 500 جنيه، سوف تكون قيمة المعاش بعد الزيادة بعد الزيادة: 625 جنيه.

تكافل وكرامة للمسنين: قبل الزيادة: 450 جنيه، وسوف تكون بعد الزيادة: 562.5 جنيه.

تكافل وكرامة لذوي الهمم: بعد الزيادة: 562.5 جنيه، وذلك بدلا من 450 جنيه.

كرامة للأيتام: بعد الزيادة: 437.5 جنيه، حيث أنها كانت قبل الزيادة 350 جنيه.