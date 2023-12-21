متوفر الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

ننشر لكم طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، حيث زاد البحث من قبل الكثير من المواطنين عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل»، واتاحت الحكومة المصرية خدمة جديدة للاستعلام من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفي هذا الإطار، يتيح للمواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، عن طريق عمل الخطوات كما يلي:

الخطوة الأولي (1): تسجيل الدخول علي موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10

الخطوة الثانية (2): تحديد أيقونة «استعلام عن نتيجتك» من أعلى الشاشة.

الخطوة الثالثة (3): ادخال الرقم القومي المستفيد من معاش تكافل وكرامة.

الخطوة الرابعة (4): الضغط على أيقونة «استعلام».

الخطوة الخامسة (5): يظهر أمام المستعلم/ة كافة المعلومات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب مقبول أو مرفوض وكذلك أسباب الرفض.

طريقة عمل شكوي في برنامج تكافل وكرامة 2024

وفي هذا السياق، يستطيع المواطنين الراغبين في تقديم شكوي في برنامج تكافل وكرامة 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي (1): تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي التالي:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10.

خطوة ثانية (2): تحديد أيقونة «استعلام عن نتيجتك» من أعلى الشاشة.

خطوة ثالثة (3): ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

خطوة رابعة (4): الضغط على أيقونة « تسجيل شكوي».

خطوة خامسة (5): ادخال كافة البيانات المطلوبة.

هل يوجد زيادة في تكافل وكرامه يناير 2024؟

وفي سياق متصل، أجابت وزارة التضامن الاجتماعي بأنها لم تعلن عن أي زيادات في معاشات تكافل وكرامة خلال الشهر القادم "يناير"، لذلك يتم صرف المعاش بدون وجود أي زيادات.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024

وفي هذا الجانب، حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات تكافل وكرامة، يبدأ من يوم 15 يناير 2024، ويستطيع المواطنين الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لوزارة المالية، أو التابعة لشركة بنوك مصر.

زيادة تكافل وكرامه 2023

وفي هذا الصدد، وصلت زيادة معاشات تكافل وكرامة خلال عام 2023 إلى 40%، حيث أقر رئيس الجمهورية زيادتها بقيمة 25% خلال شهر أبريل الماضي.

ثم بعد ذلك زيادة بنسبة 15% في سبتمبر 2023، ليرتفع متوسط معاش تكافل وكرامة خلال 2023 من 620-740 جنيه لكل أسرة.

كما أن كل من يستفيد من برنامج تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق كذلك في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم يصل لـ 1200 جنيه شهريًا.