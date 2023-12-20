الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة وشروط الحصول على الدعم

يبحث الكثيرون من المستفيدين وغيرهم من مشروع تكافل وكرامة، عن الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة، وذلك عبر منصات البحث المُختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة

جاء الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة ضمن اهتمامات المواطنين خلال الساعات الأخيرة، حيثُ يمكن للأشخاص الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة، وكذلك شروط الحصول على المشروع الاجتماعي.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة، تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل عبر موقعها الإلكتروني، ضمن السلسة الاجتماعية التي تقدّمها على مدار الساعة للزوار والمتابعين.

رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة

ويمكن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة إلكترونيًا من خلال الضغط على هذا الرابط (هنـــــــــــــــــــــا).

رابط وخطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة

يُتيح الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة كيفية التعرف عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لعام 2023 وهذا سوف يكون عبر الرابط الذي تم إعلانه عن طريق الوزارة التي وبإمكانك متابعة الشروط التالية وهي:

قم بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة بالضغط هنـــــــا.

قم بالدخول على "معاش تكافل وكرامة".

بعد ذلك قم بإدخال رقم البطاقة الشخصية.

ثم قم بالضغط أيقونة "الاستعلام".

بعد ذلك سوف يتم إظهار لائحة الأسماء الجديدة التي تخص برنامج تكافل وكرامة وأيضا سوف يظهر لكل اسم الحالة الخاصة أيا كان مقبول أو مرفوض.

رقم الاستعلام عن الأسماء الجديدة تكافل وكرامة

وأتاح أيضا موقع وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة التي تخص برنامج تكافل وكرامة وهذا عبر الإتصال بالخط الساخن الذي قررته الوزارة للتواصل سريعًا، وهو الذي تم إعلانه على الرقم التالي 15335.