الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أكثر من 5 ملايين أسرة تواصل صرف "تكافل وكرامة"

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة " لشهر ديسمبر بزيادة الـ15%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من منافذ الصرف المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التضامن أن عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى حوالي 5 ملايين أسرة تضم حوالي 22 مليون شخص بموزانة تقدر بـ36 مليار جنيه.

 مشروطية الدعم

وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع مشروطية لاستمرار صرف الدعم، هي:

  • ضرورة حضور الأطفال بالمدارس بنسبة تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي.
  • الاهتمام بصحة الأم والطفل من خلال زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا بهدف تلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية.
  • عدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة.


إجراءات الاشتراك فى البرنامج


- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور من بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صور من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة "شهادة كمبيوتر" للأفراد أقل من 18 سنة.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة نجحت فى خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من تكافل وكرامة من 62% إلى 47%، وذلك منذ بداية إطلاق البرنامج فى 2014/ 2015.

برنامج فرصة

يعد برنامج "فرصة للتمكين الاقتصادي" أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، ويهدف لدعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل، لا سيما المستفيدين من تكافل وكرامة من أجل  الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهم في الانتقال من المساعدات إلى الإنتاج المستقل ماليًا واقتصاديًا.

وزيرة التضامن: ميزانية تكافل وكرامة بلغت 36 مليار جنيه

التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة السيسي منافذ الصرف الدعم

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