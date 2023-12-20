الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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مصر

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى وتقديم الشكاوى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفعيل خدمة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي المدرجين ضمن المستفيدين من معاش الدعم النقدي للحماية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكترونية، إلى جانب تفعيل آليات تقديم الشكاوى والتظلمات إلكترونيًا.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وترصد "الدستور" رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر بوابة الاستعلام والشكاوي التي فعلتها وزارة التضامن الاجتماعي للتيسير على المستفيدين من برنامج الدعم النقدي.

  • وتتمثل  الخطوة الأولى في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة في تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام والشكاوى من هنا.
  • الخطوة التالية: اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
  • وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الاستعلام.
  • وفي الخطوة التالية، يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم والمكون من 14 رقمًا في المكان المخصص ثم النقل على أيقونة استعلام.
  • وبعد ذلك ستظهر نتيجة الاستعلام سواء بالقبول أو الرفض.
  • وفي الخطوة الأخيرة ستظهر قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول، وفي حالة الرفض يتم توضيح السبب.
 بوابة الاستعلام وشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 

خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة

وبعد الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة كما أوضحنا خلال السطور السابقة، يمكن تقديم شكاوى أو التظلم في حالة الرفض، وذلك عبر بوابة الاستعلام وشكاوى تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى رابط بوابة الاستعلام والشكاوى من هنا.
  • الضغط على أيقونة تسجيل شكوى.
  • كتابة تفاصيل الشكوى لبرنامج تكافل وكرامة.
  • الضغط على تسجيل الشكوى والاحتفاظ برقمها للاستعلام عن نتيجتها.

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مستندات التقديم على معاش تكافل وكرامة

ويتطلب التقديم على معاش برنامج تكافل وكرامة عدد من المستندات والأوراق الثبوتية لضمان استحقاق المتقدمين للدعم النقدي، نستعرضها على النحو التالي:

  • صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.
  • قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
  • صورة إقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

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