رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة والتي تأتي ضمن برنامج الحماية الاجتماعية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي للفئات المستحقة وهم الاسرة والطفل والشباب والمسنين والأيتام.

ننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة واجراءات التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة.

الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة

يكون الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي وهى المتخصصة في كل ما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة

موقع وزارة التضامن الاجتماعي هنا https://tk.moss.gov.eg/

ادخل الرقم القومي لصاحب فيزا تكافل او كرامة اضغط على كلمة استعلام

تظهر بيانات المتقدم أو المستفيد من كارت تكافل او كرامة والوحدة الاجتماعية التابعة له

وحالة الفيزا سواء تعمل او موقوفة او غيرها من البيانات

الاشتراك في تكافل وكرامة

يبحث الكثير من المواطنين عن شروط واجراءات التقديم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة ومن شروط الاشتراك

الا يكون الاب او الام ممن يعملون بالقطاع الحكومي

الا يكون الاب او الام ممن يعملون بالقطاع الخاص

الا يكون الاب يعمل في الخارج

الا يكون الاب او الام مؤمن عليهم

الا يكون الاب او الام ممن يحصلون على معاش ضمان او تأميني

الا يكون الاب او اي فرد في الاسرة لديه حيازة اكثر من فدان

الابناء من عمر 6 سنوات وحتى 18 سنة ملتحقين بالتعليم

الا يكون الفرد حصل على وظيفة اعتمادًا على التعيين لنسبة 5% من المعاقين.

المستندات المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة

صور بطاقة الرقم القومي على العنوان الحالي وتكون سارية

صور شهادات الميلاد لجميع افراد الاسرة

صورة بطاقة التموين ان وجدت

قيد مدرسي لجميع الاطفال وقيد جامعي للملحقين بالتعليم العالي

صورة قسيمة زواج أو طلاق حسب حالة الشخص المتقدم

صورة وفاة الزوج او الزوجة

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تسليم المستندات السابقة الى الوحدة الاجتماعي التابع لها الشخص الراغب في التقديم بحيث يستكمل باقي الاجراءات للحصول على فيزا تكافل وكرامة