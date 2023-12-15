الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

بالرقم القومي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، حيث زادت معدلات البحث عبر محركات البحث المتواجدة  حاليًا خاصةً «جوجل»، في ظل مواصلة وزارة التضامن الاجتماعي إضافة أسماء جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، لمساعدة في توفير حياة كريمة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

وفي هذا الإطار، يستطيع مستفيدي برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن الأسماء الجدد بالرقم القومي 2024، من خلال اتباع الخطوات التي جاءت كالآتي:

الخطوة الأولى تتمثل في: تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي التالي: https://tk.moss.gov.eg/.
الخطوة الثانية: تتمثل في: الضغط على «تكافل وكرامة».
الخطوة الثالث تتمثل في: ادخال بيانات الراغب في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، وهى: «الاسم- الرقم القومي».
الخطوة الرابعة تتمثل في: تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المتقدم.
الخطوة الخامسة تتمثل في: اختيار كلمة استعلام.
الخطوة السادسة تتمثل في: إظهار كافة المعلومات المراد الاستعلام عنها بشكل كامل.

حالات الاستبعاد من معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الجانب، تأتي حالات الاستبعاد من الاستفادة بمعاش تكافل وكرامة، كما يلي:

الحالة الأولى: القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضي معاش من تلك الجهات.
الحالة الثانية: حيازة أرض زراعية تزيد عن فدان.
الحالة الثالثة: امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.
الحالة الرابعة: امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر بهدف التجارة.
الحالة الخامسة: امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل وسيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

إلكترونيًا وبالخط الساخن.. طُرق الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه


طريقة تقديم شكوي لمشروع تكافل وكرامة 2024


وفي هذا الصدد، يحق للمتقدمين تقديم شكوي علي نتيجة الاستعلام في برنامج تكافل وكرامة في حالة رفض الطلب/ التسجيل، وذلك عن طريق عمل الخطوات التالية:

خطوة أولى "1": تسجيل الدخول على موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10.
خطوة ثانية "2": اختيار أيقونة «استعلام عن نتيجتك».
خطوة ثالثة "3": إدخال الرقم القومي المستفيد من معاش تكافل وكرامة.
خطوة رابعة "4": الضغط على أيقونة « تسجيل شكوى».
خطوة خامسة"5": إدخال جميع البيانات المطلوبة.

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