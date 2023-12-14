الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إلكترونيًا وبالخط الساخن.. طُرق الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفعيل عدة طرق بشأن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمتقدمين بطلب الحصول على معاش الدعم النقدي من برامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الحكومة المصرية لأصحاب الدخل المنخفض والفئات الأولى بالرعاية.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ويقدم "الدستور" في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في  تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي وأرقام الخط الساخن وأماكن الاستعلام مكتبيًا، وفقا لما توفره الوزارة للمواطنين.

وتتمثل الطريقة الأولى في تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
  • اختيار أيقونة الاستعلام.
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقميًا من اليمين إلى اليسار في المكان المخصص لذلك.
  • الضغط على استعلام.
  • ستظهر نتيجة الاستعلام سواء بالقبول أو الرفض.
  • وإذا كانت نتيجة الاستعلام هي القبول ستظهر قيمة الرصيد المتاح في البطاقة.
  • وفى حالة الرفض ستظهر الأسباب.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استحقاقه

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه

من هنا| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023-2024 بالرقم القومي

رقم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

كما فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رقم الخط الساخن الخاص بالاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عن طريق الرسائل النصية.

ويمكن الاستعلام من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي الخاص بالمتقدم إلى رقم 15045 ليتم الرد على حالة الطلب.

كيفية تفسير نتيجة الاستعلام

وتتباين نتيجة الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة الظاهرة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لموقف كل متقدم، وذلك على النحو التالي:-

  • الحالة سارية: تعني أن المواطن مستحق للحصول على المعاش.
  • الحالة متجمدة: تعني أن المواطن غير مستحق للحصول على المعاش.
  • الحالة تحت الدراسة: تعني أن الطلب الخاص بالمواطن ما زال قيد الدراسة.

قد يهمك..

ُمُباشر| رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية تفعيل فيزا المعاش

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

للمستفيدين.. كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وميعاد الصرف؟

رابط الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة

آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر سبتمبر 2023

الأسماء الجدد تكافل وكرامة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد موقع وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى فقط

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023.. تسجيل الدخول

ُمُباشر| رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية تفعيل فيزا المعاش

للمستفيدين.. كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وميعاد الصرف؟

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وقيمة المعاش بعد الزيادة

رابط الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة

آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر سبتمبر 2023

الأكثر قراءة

تصريحات عمرو السولية عن «الثأر من اتحاد جدة»

13 دبابة و8 ناقلات.. "القسام" تُعلن حصيلة اشتباكاتها مع الاحتلال بخان يونس اليوم

بعد وفاة الشاعرة أميرة الأدهم.. أبرز أعراض الأزمة القلبية المفاجئة ومخاطرها

عاجل.. بينهم 146 بحالة حرجة.. جيش الاحتلال يعلن حصيلة المصابين فى حرب غزة

مجموعات الموت : مرضى المحروسة في مصيدة الأدوية المشغوشة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة