إلكترونيًا وبالخط الساخن.. طُرق الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفعيل عدة طرق بشأن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمتقدمين بطلب الحصول على معاش الدعم النقدي من برامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الحكومة المصرية لأصحاب الدخل المنخفض والفئات الأولى بالرعاية.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ويقدم "الدستور" في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي وأرقام الخط الساخن وأماكن الاستعلام مكتبيًا، وفقا لما توفره الوزارة للمواطنين.

وتتمثل الطريقة الأولى في تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا ثم اتباع الخطوات التالية:-

الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

اختيار أيقونة الاستعلام.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقميًا من اليمين إلى اليسار في المكان المخصص لذلك.

الضغط على استعلام.

ستظهر نتيجة الاستعلام سواء بالقبول أو الرفض.

وإذا كانت نتيجة الاستعلام هي القبول ستظهر قيمة الرصيد المتاح في البطاقة.

وفى حالة الرفض ستظهر الأسباب.

رقم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

كما فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رقم الخط الساخن الخاص بالاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عن طريق الرسائل النصية.

ويمكن الاستعلام من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي الخاص بالمتقدم إلى رقم 15045 ليتم الرد على حالة الطلب.

كيفية تفسير نتيجة الاستعلام

وتتباين نتيجة الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة الظاهرة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لموقف كل متقدم، وذلك على النحو التالي:-

الحالة سارية: تعني أن المواطن مستحق للحصول على المعاش.

الحالة متجمدة: تعني أن المواطن غير مستحق للحصول على المعاش.

الحالة تحت الدراسة: تعني أن الطلب الخاص بالمواطن ما زال قيد الدراسة.

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